У Марокко виявили ймовірно оборонну споруду віком до 4 тисяч років — ScienceDaily

Археологи виявили на пам’ятці Уед-Бехт на північному заході Марокко масштабну споруду, яка, ймовірно, мала оборонне призначення. Її початкове будівництво датують періодом приблизно 4–3,5 тисячі років тому. Як повідомляє ScienceDaily, це найдавніша підтверджена велика оборонна конструкція в Північній Африці за межами Єгипту.

Рів, вал і стіна на гребені

Нові розкопки 2023 року уточнили характер споруди, сліди якої помічали ще з 1930-х років. На вузькій ділянці гребеня між річкою та яром дослідники зафіксували багатофазну систему з рову, валу й стіни. Вона відсікала та захищала південний край гребеня Уед-Бехт.

Радіовуглецеве датування відкладів, пов’язаних із цими конструкціями, віднесло їхнє первісне зведення до часу, що відповідає бронзовій добі в інших частинах західного Середземномор’я. Науковці вважають, що спорудження такої системи потребувало планування, координації та мобілізації робочої сили.

Точна загроза, для якої будували укріплення, невідома. Дослідники припускають, що вони могли бути пов’язані зі зростанням конкуренції за землю й ресурси або з контролем пересування територією, а не обов’язково із зовнішнім вторгненням.

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Поселення та зв’язки Середземномор’я

Розкопки в Уед-Бехті також виявили значну концентрацію людської діяльності на площі щонайменше 10 гектарів. Найраніший великий етап існування пам’ятки припадає на середину IV та початок III тисячоліття до нашої ери — фінальний неоліт. Тодішня громада вирощувала ячмінь і пшеницю, використовувала дикі рослини та утримувала худобу.

На пам’ятці знайшли тисячі шліфованих кам’яних сокир та інших знарядь, а також кераміку, іноді оздоблену розписом. Дослідники не встановили, чи було Уед-Бехт постійним поселенням або сезонним центром, однак називають його важливим осередком у ландшафті північно-західного Марокко.

У XI–XIII століттях нашої ери гребінь використали повторно: оборонну споруду перебудували, на сусідньому пагорбі з’явився хутір або ферма, а між двома ділянками облаштували цвинтар. Дослідники також вказують на зв’язки громад північно-західної Африки з ширшими середземноморськими мережами, зокрема з територіями сучасних Іспанії та Португалії.

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