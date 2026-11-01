У Матаморосі після рейду проти картелю загинули шестеро — The Rio Times

У мексиканському прикордонному місті Матаморос, штат Тамауліпас, унаслідок насильства після операції силовиків проти угруповання «Сіклонес» загинули шестеро людей. Про це заявив губернатор штату Амеріко Вільярреаль, повідомляє The Rio Times.

Операцію 29 жовтня провели військові та спецпідрозділи Національної гвардії Мексики. За даними федерального Кабінету безпеки, вони затримали двох чоловіків, зокрема Акселя Альфредо Н, якого посадовці називають другим командиром «Сіклонес» — збройного угруповання, пов’язаного з картелем Гольфо. Під час затримання вилучили зброю, боєприпаси та наркотики.

Блокади та аварії

Після затримання озброєні групи перекривали дороги в Матаморосі та сусідніх населених пунктах, підпалювали транспорт і розкидали шиповані смуги для пошкодження шин. У місті скасували післяобідні заняття, а 31 жовтня бригади ще прибирали з доріг згорілі вантажівки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Вільярреаля, п’ятеро людей загинули у двох дорожніх аваріях, пов’язаних із блокадами. Їхні автомобілі врізалися в підпалені вантажівки та інші машини, якими перекрили дороги. Четверо загиблих були членами однієї родини. Дитина, яка вижила в одній з аварій, перебуває в лікарні та потребує спеціалізованої допомоги.

Розслідування загибелі дівчинки

Шостою жертвою стала семирічна дівчинка, яка загинула від вогнепального поранення; її мати також дістала поранення. Губернатор повідомив, що слідчі перевіряють, чи міг постріл, який влучив у дитину, бути здійснений з вертольота Державної гвардії, залученого до реагування на події. Розслідування проводить прокуратура штату Тамауліпас.

Після заворушень федеральні сили посилили 450 службовцями та двома армійськими вертольотами. Влада штату заявила, що вранці 30 жовтня автомагістралі були звільнені від перешкод, а рух транспорту відновився. Обох затриманих доправили до Мехіко, де їх утримують федеральні прокурори з питань організованої злочинності.

Читай нас у