У мексиканському Матаморосі, штат Тамауліпас, після затримання федеральними силами Акселя Альфредо Карденаса Родрігеса повідомили про дорожні блокади. Як повідомляє Mexico News Daily, затриманий є сином Хосе Альфредо Карденаса Мартінеса, відомого як Ель Контадор. За даними El Economista, Карденас Мартінес очолює фракцію «Сіклонес» картелю Перської затоки.

Затримання у Матаморосі

Міністр оборони Омар Гарсія Харфуч заявив, що підрозділи спеціального призначення мексиканської армії та Національна гвардія затримали в Матаморосі двох людей, серед яких був Карденас Родрігес. За його словами, затриманого ідентифікували як другого за командуванням у фракції «Сіклонес».

Гарсія Харфуч стверджує, що Карденас Родрігес пов’язаний із вбивствами, викраденнями, вимаганням і контрабандою наркотиків, зброї та людей до США. Посадовець також заявив, що його вважають відповідальним за напад на співробітників мексиканського секретаріату безпеки 17 травня, внаслідок якого загинув один правоохоронець, а ще кілька дістали поранення. За даними міністра, під час операції вилучили зброю, магазини, набої, наркотики та автомобіль, а обох затриманих літаком доправили до Мехіко.

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Блокади та робота мостів

Представництво уряду Тамауліпаса з питань безпеки повідомило про затримання «пріоритетної цілі», пов’язаної з організованою злочинною групою, не назвавши імені підозрюваного. Влада порадила жителям уникати заблокованих районів, користуватися альтернативними маршрутами та стежити за офіційними повідомленнями.

Блокади зафіксували в Матаморосі та Ріо-Браво, а також на автошляхах між Матаморосом і Рейносою та між Матаморосом і Сьюдад-Вікторією. За інформацією газети Reforma, для перекриття руху використовували громадський транспорт, вантажівки й автомобілі, з яких водіїв змушували вийти. Також надходили повідомлення про стрілянину в Матаморосі та інших районах Тамауліпаса.

Поліція американського Браунсвілла повідомила про тимчасове закриття всіх міжнародних мостів між містом у штаті Техас та Матаморосом через безпековий інцидент. Пізніше вона заявила про відновлення звичайної роботи мостів. Міністерство освіти Тамауліпаса також скасувало післяобідні заняття у школах Матамороса.

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