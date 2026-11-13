У Маунт-Айзі профінансують ТЕО центру критичних мінералів — ABC News Australia

В австралійському місті Маунт-Айза федеральний уряд і влада штату Квінсленд погодили фінансування техніко-економічного обґрунтування запропонованого центру дослідження критичних мінералів. Про це повідомляє ABC News.

Міська рада Маунт-Айзи та Університет Квінсленду раніше представили бізнес-план центру, заявлена вартість якого становить 145 млн доларів. У ньому гірничодобувні компанії зможуть аналізувати зразки порід із місцевих родовищ, щоб визначати наявні мінерали та оцінювати доцільність їхнього видобутку.

Фінансування обґрунтування

Федеральний уряд і уряд Квінсленду виділять на техніко-економічне обґрунтування по 241 250 доларів. Ще 482 500 доларів має надати міська рада Маунт-Айзи.

Помічник федерального міністра ресурсів Ентоні Чізголм заявив, що проєкт має допомогти підтвердити потенціал регіону та залучити інвестиції промисловості. Центр планують розташувати поблизу аеропорту Маунт-Айзи, між шахтою Джордж-Фішер і летовищем.

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Економічна альтернатива

Проєкт розглядають на тлі закриття підземної мідної шахти в Маунт-Айзі в липні 2025 року. Тоді в громаді з населенням близько 19 тисяч осіб майже 500 працівників втратили роботу.

Водночас у ширшому регіоні Північно-Західної мінеральної провінції тривають приблизно 85 проєктів у сфері критичних мінералів. Директор Інституту сталих мінералів Університету Квінсленду Рік Валента зазначив, що місцева база для аналізу може скоротити витрати й затримки, пов’язані з відправленням зразків порід до інших частин Квінсленду, Австралії або за кордон.

За оцінками, центр може створити до 50 постійних робочих місць. Якщо проєкт реалізують, об’єкт працюватиме разом із подібними установами в Маккаї та Таунсвіллі: початковий аналіз проводитимуть у Маунт-Айзі, дрібномасштабні випробування — у Маккаї, а великомасштабні — у Таунсвіллі.

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