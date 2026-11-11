У Маунт-Гамб’єрі порожніють крамниці на головній вулиці — ABC News Australia

У місті Маунт-Гамб'єр на південному сході Австралії на головній торговій вулиці Commercial Street зростає кількість порожніх приміщень і оголошень про здавання в оренду. Високі процентні ставки, інфляція, збільшення операційних витрат та онлайн-покупки посилюють тиск на місцевий роздрібний бізнес, повідомляє ABC News.

Маунт-Гамб'єр із населенням близько 30 тисяч людей є комерційним центром ширшого регіону Лаймстоун-Кост. Його торговельне життя традиційно було зосереджене на Commercial Street. Однак на ділянці завдовжки 1,2 кілометра між вулицями Wehl і Crouch нині працює небагато роздрібних магазинів.

Витрати на великі приміщення

Співдиректорка магазину Country Attitude Кеті Гандольфі, яка веде бізнес на цій вулиці 22 роки, зазначила, що скорочення кількості крамниць шкодить усім підприємцям. За її словами, менш активна головна вулиця може спонукати покупців шукати потрібні товари за межами міста.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Голова Торгової палати Маунт-Гамб'єра Семюел Тейлор заявив, що утримання великих торговельних площ на Commercial Street стає дедалі менш життєздатним. Великі приміщення потребують більшого запасу товарів для викладки, а непродані товари щодня збільшують витрати бізнесу. На його думку, підприємці переходять до моделі менших і дешевших приміщень, тоді як великим ритейлерам вигідніше переїжджати з традиційної центральної вулиці через орендні та операційні витрати.

Ставка на послуги та нові заклади

Кеті Гандольфі також звернула увагу, що на Commercial Street дедалі частіше відкриваються заклади харчування та компанії сфери послуг, зокрема медичні кабінети й перукарні. Такі послуги потребують особистого візиту клієнта, тому менше залежать від онлайн-торгівлі.

Водночас на вулиці з'являються нові бізнеси. Кейран Гайн два тижні тому відкрила магазин морозива та солодощів Lollies & Scoops, а два приміщення, які раніше стояли порожніми, вже здали в оренду. Мерка Маунт-Гамб'єра Лінетт Мартін назвала зміни серед орендарів циклічними та повідомила, що міська рада працює над генеральним планом центрального ділового району, який передбачає оновлення головної вулиці.

Читай нас у