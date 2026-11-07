У Мехіко пропонують до 9 років ув’язнення за отруєння тварин — Mexico News Daily

Депутати Конгресу Мехіко запропонували посилити кримінальну відповідальність за отруєння тварин у громадських місцях. Один із законопроєктів передбачає до дев’яти років ув’язнення, якщо внаслідок отруєння тварина загинула. Ініціативи з’явилися після загибелі чотирьох собак через токсичні приманки в районі Кондеса, повідомляє Mexico News Daily.

Покарання за отруєння

Депутатка від Партії праці Діана Барраґан подала пропозицію прямо визначити отруєння як обтяжувальну обставину у справах про жорстоке поводження з тваринами. За її проєктом, отруєння, яке спричинило травмування тварини, може каратися ув’язненням на строк до п’яти років. Якщо тварина загинула, покарання становитиме від трьох до дев’яти років.

Проєкт пропонує поширити ці норми на токсичні речовини, забруднену їжу, а також інші хімічні або біологічні агенти. Барраґан заявила, що чинне законодавство залишає прогалини, оскільки окремо не визначає отруєння. Вона також звернула увагу на небезпеку токсичних приманок у парках, садах і на тротуарах для дітей та перехожих.

Інші законодавчі ініціативи

Депутатка від партії «Громадянський рух» Луїса Фернанда Ледесма Альпісар запропонувала збільшувати строки ув’язнення та штрафи до двох третин за розкладання кількох отруєних приманок або повторні напади. Її ініціатива також передбачає можливість тимчасово забороняти засудженим купувати, всиновлювати чи доглядати за тваринами після звільнення. Такі обмеження пропонують вносити до реєстру осіб, засуджених за жорстоке поводження з тваринами.

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Ще одна пропозиція депутатки від Інституційно-революційної партії Танії Нанетт Ларіос Перес передбачає від чотирьох до восьми років ув’язнення за вбивство тварин або створення загрози їхньому життю чи здоров’ю через отруту, шкідливі хімікати, приховані гострі предмети або приманки з домішками. Усі проєкти передали на розгляд комітетів.

Справа про отруєні приманки

Слідство у справі 58-річного Сальвадора «N» триває. Прокуратура стверджує, що з 26 до 28 жовтня він залишав у парку Іспанії та на прилеглих вулицях шматки м’яса й сосиски з прихованими таблетками метомілу — високотоксичного інсектициду. За даними прокуратури, було отримано сім скарг від власників тварин: чотири собаки загинули, ще троє проходили лікування.

Чоловіка затримали 30 жовтня поблизу парку, а наступного дня йому висунули обвинувачення у жорстокому поводженні з тваринами. Суд залишив його під вартою на час розслідування, на завершення якого слідчим дали два місяці. Сальвадора «N» не визнали винним. Слідчі також перевіряють його твердження, що він нібито діяв у відповідь на напад собаки на його сина.

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