У Мехіко триває виставка спільних робіт ремісників і дизайнерів — Mexico News Daily

У Національному музеї антропології в Мехіко, Мексика, триває виставка робіт, створених у співпраці мексиканських майстрів із дизайнерами із Сирії, Лівану, Ірану та Індії. Експозиція представляє результати резиденції Crafting Design Futures, яку провела Design Doha в межах культурного обміну між Катаром і Мексикою, повідомляє Mexico News Daily.

Під час резиденції сімейні ремісничі майстерні в штатах Мічоакан, Халіско та в Мехіко приймали дизайнерів із Близького Сходу та Південної Азії. Учасники досліджували, як успадковані ремісничі знання можуть впливати на сучасний дизайн.

Кераміка та традиційне гравіювання

У Гвадалахарі іранська дизайнерка Ясамін Шайхі, яка працює в Катарі, разом зі студією Estudio Guerrero створила керамічну посудину Shared Traces. Робота натхненна насрідською керамікою Аль-Андалуса та має корону з вручну кованих металевих пелюсток, що відбивають світло на глазурованій поверхні.

У Сочімілько сирійський дизайнер Кенан Алькуватлі співпрацював із майстром Хосе Крусом, відомим технікою пепіта — орнаментом із крапок. Для роботи MANUS0X автори цифровим способом переосмислили тисячолітній рослинний мотив із мечеті Омейядів у Дамаску, розділили його на тисячі фрагментів та інтегрували їх у традиційну мексиканську техніку пепіта.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мідь і мотиви природи

У місті Уруапан ліванська дизайнерка Ширін Сбаїті створила скульптуру Raíz de Vida разом із керамістами Норберто та Росі. У творі поєднано фігуративний стиль дизайнерки з кольоровими зображеннями тварин, облич і природних елементів, характерними для робіт мексиканських майстрів.

Ще один проєкт створили в Санта-Клара-дель-Кобре, відомому традицією ручного кування міді. Британсько-індійський дизайнер Армаан Бансал та майстер Алан Пуреко виготовили роботу Despierto a estas horas з невеликими отворами в міді, крізь які проходить світло. За словами авторів, вона відсилає до розвитку мексиканської архітектури.

Виставка працюватиме в просторі Media Luna музею до 1 листопада, вхід безкоштовний. Проєкти є частиною катарської ініціативи Years of Culture, присвяченої у 2026 році Мексиці та Канаді.

Читай нас у