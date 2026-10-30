У Мехіко затримали чоловіка у справі про отруєння чотирьох собак — Mexico News Daily

У Мехіко, Мексика, поліція затримала 58-річного чоловіка, якого слідчі перевіряють на можливу причетність до залишення біля парку Еспанья отруєного м’яса. Від нього загинули чотири собаки. Як повідомляє Mexico News Daily, прокуратура Мехіко наголосила, що причетність затриманого до загибелі тварин ще встановлюють.

Затримання біля парку

Чоловіка, якого правоохоронці назвали Сальвадором «N», зупинили у п’ятницю близько 6:20 на перехресті вулиць Атлікско та Хуан Ескути — приблизно за квартал від парку. За даними прокуратури, він був схожий на людину, зображення якої поширювали в соціальних мережах.

Правоохоронці заявили, що чоловік поводився агресивно щодо поліцейських, тому його затримали за опір правоохоронцям і передали прокурорам. Слідчі аналізують відеозаписи й опитують людей, щоб підтвердити його особу та встановити, де він перебував у час можливого отруєння собак.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Отруєне м’ясо та розслідування

Прокуратура повідомила про чотирьох загиблих собак і три заяви від їхніх власників. Перші випадки смерті тварин у вівторок стали підставою для розслідування жорстокого поводження з тваринами. У середу після лікування у ветеринарній лікарні біля парку Мехіко помер четвертий собака — метис, тоді як двох інших тварин після лікування виписали.

За словами генеральної прокурорки Мехіко Берти Алькальде Лухан, експертиза виявила в капсулах усередині м’яса метоміл — високотоксичний інсектицид. За даними La Jornada, влада вилучила 14 шматків імовірно отруєного м’яса: чотири у вівторок у парку Еспанья, дев’ять наступного дня у парку та прилеглих вулицях, ще один — у четвер неподалік.

За попередньою версією поліції, отруєні шматки ковбаси могли залишити як помсту після нападу собаки на родича затриманого кількома днями раніше. Водночас влада не встановила цей мотив. Мерка району Куаутемок Алессандра Рохо де ла Вега закликала відвідувачів парків Еспанья та Мехіко не дозволяти домашнім тваринам підбирати їжу із землі та повідомляти слідству відому їм інформацію.

Читай нас у