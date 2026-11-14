У Мекленбурзі — Передній Померанії схвалили угоду СДПН, Лівих і Зелених — Der Spiegel

У німецькій землі Мекленбург — Передня Померанія всі три партії схвалили коаліційну угоду про союз Соціал-демократичної партії Німеччини, Лівих і Зелених. Як повідомляє Der Spiegel, це буде перший у Німеччині земельний уряд такого формату. Увечері угоду планують підписати в Грайфсвальді.

Одностайна підтримка СДПН

Ліві та Зелені підтримали документ раніше, а СДПН схвалила його на позачерговому партійному з’їзді в Гюстрові. Голосування соціал-демократів було одностайним.

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Прем’єр-міністерка землі Мануела Швезіг, яка представляє СДПН, виступила в Гюстрові перед приблизно 120 делегатами. Вона назвала коаліційну угоду сильною та заявила, що в багатьох її положеннях відображена позиція соціал-демократів.

Відмова від співпраці з АдН

Швезіг також наголосила, що коаліція СДПН, Зелених і Лівих не співпрацюватиме з партією «Альтернатива для Німеччини». У Шверіні, столиці землі, незабаром має розпочати роботу коаліційний уряд трьох партій.

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