У Мексиці 2 500 людей вийшли на марш пам’яті мера Мансо — Mexico News Daily

У мексиканському місті Уруапан близько 2 500 людей взяли участь у марші за справедливість і мир, присвяченому першій річниці вбивства мера Карлоса Мансо. Ходу очолила його партнерка та чинна мерка міста Гресія Кірос, повідомляє Mexico News Daily.

Учасники вирушили від монумента генералу Ласаро Карденасу та дійшли до площі Морелос — місця, де Мансо застрелили 1 листопада 2025 року під час заходу до Дня мертвих.

Статуя на честь мера

Наприкінці маршу на центральній площі Уруапана відкрили статую на честь загиблого мера. Кірос, яка змінила Мансо на посаді мера через кілька днів після його загибелі, була у футболці з його зображенням. Частина учасників маршу вдягла сомбреро, подібні до тих, які носив Мансо.

Заклик до незалежного розслідування

Кірос закликала президентку Мексики Клаудію Шейнбаум забезпечити ретельне, незалежне та прозоре розслідування вбивства. Вона заявила, що перевірити потрібно всіх причетних, незалежно від їхнього політичного, економічного чи іншого впливу.

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За її словами, вона не прагне помсти чи засудження людей без доказів, але вимагає, щоб відповідальних за злочин притягнули до відповідальності. Кірос також наголосила, що сам факт затримань ще не означає відновлення справедливості для родини загиблого.

У зв’язку з убивством Мансо заарештували понад 30 осіб, серед яких семеро його охоронців. За повідомленням видання, вбивство, ймовірно, організував Рамон Анхель Альварес Аяла, відомий як R1, якого називають імовірним керівником злочинного осередку, пов’язаного з картелем «Нове покоління Халіско».

Стрільцем був 17-річний юнак, який після затримання загинув від рук співробітника муніципальної поліції. У дописі в соціальних мережах Кірос також заявила, що не можна нормалізувати насильство, убивства мерів і страх, що діти можуть зникнути в штаті Мічоакан.

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