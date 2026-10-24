У Мексиці 58,1% жителів міст вважають їх небезпечними — Mexico News Daily

У Мексиці 58,1% людей віком від 18 років вважають небезпечним проживання у своєму місті. Це найнижчий показник від вересня 2013 року, коли Національний інститут статистики та географії INEGI почав проводити такі вимірювання, повідомляє Mexico News Daily.

Опитування INEGI у вересні 2026 року охопило близько 28 тисяч домогосподарств у 91 місті всіх 32 штатів країни. Респондентів, які постійно проживають у приватних помешканнях визначених міських районів, запитували про проблеми у їхніх громадах та відчуття безпеки в місті й громадських місцях.

Безпека в місті та громадських місцях

Міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч заявив, що мешканці 28 із 91 міста відзначили суттєве поліпшення сприйняття безпеки порівняно з вереснем 2025 року. За його словами, учасники опитування також повідомляли про меншу кількість пограбувань і випадків стрілянини, які вони спостерігали або про які чули у своїх громадах.

Водночас результати дослідження відображають саме сприйняття громадянами безпеки, а не кількість скоєних злочинів. Найбільше респондентів — 68,7% — почувалися небезпечно біля банкоматів на вулиці. Ще 61,8% вказали, що не почуваються безпечно на вулицях, 61,1% — у громадському транспорті, а 55,3% — на трасах.

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Міста з найвищими та найнижчими показниками

Найвищу частку жителів, які вважають своє місто небезпечним, зафіксували в Ірапуато — 90,5%. Далі йдуть Чильпансінго-де-лос-Браво з 86,9% та Масатлан із 85,8%.

Найнижчий показник був у Сан-Педро-Гарса-Гарсія — 5,8%. У районі Беніто-Хуарес у Мехіко він становив 13,8%, а в Сан-Ніколас-де-лос-Гарса та П'єдрас-Неграс — по 14,3%.

Порівняно з червнем частка тих, хто вважав проживання у місті небезпечним, зросла, зокрема, в Ермосільйо — з 43,2% до 53,2%, у Ласаро-Карденасі — з 33% до 42,3%, а в Сьюдад-Вікторії — з 47,5% до 56,5%. Найпомітніше квартальне зниження зафіксували в Сан-Франсіско-де-Кампече, Тлальнепантла-де-Бас і Сьюдад-Обрегоні.

Окрім безпеки, 83,1% опитаних назвали значною проблемою вибоїни на вулицях і проспектах. На перебої та витоки у системі питного водопостачання поскаржилися 61,2% респондентів, а 57% згадали забиті зливові стоки.

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