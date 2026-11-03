У Мексиці обмежили телефони й планшети у школах — Mexico News Daily

У Мексиці з 3 листопада обмежили використання мобільних телефонів та електронних планшетів у державних і приватних початкових та середніх школах. Нові правила діють під час уроків і перерв, повідомляє Mexico News Daily.

Мета нових правил

Міністерство освіти Мексики оголосило про зміни під гаслом «Вимкни екран і увімкни уяву». Рішення ґрунтується на ухвалі Національної ради освітніх органів, яка 18 вересня вирішила врегулювати користування телефонами та планшетами у школах.

Міністр освіти Маріо Дельгадо Каррільйо заявив, що обмеження мають посилити концентрацію учнів, соціальну взаємодію в школах і відповідальне використання технологій. «Ми хочемо повернення спілкування на шкільних подвір’ях, розмов у коридорах, а також зосередженості й дружби, які виникають у класі», — сказав він.

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Правила для старшої школи

Для закладів повної середньої освіти кожна школа самостійно визначатиме правила користування пристроями. Їх мають погоджувати з освітньою спільнотою з урахуванням потреб учнів та місцевого контексту.

Нові настанови розробили після консультацій з експертами, педагогами та батьками. За словами Дельгадо, 81% із 565 тисяч опитаних освітян підтримали запровадження правил, які гарантували б безпечне використання пристроїв з освітньою метою. Представники освітніх органів усіх 32 адміністративних одиниць Мексики погодилися впровадити ці заходи.

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