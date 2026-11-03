У Мексиці після зльоту розбився літак Cessna, загинули двоє — Anadolu Agency

У місті Пачука в центральному мексиканському штаті Ідальго зазнав аварії легкомоторний літак Cessna 210. Двоє людей, які перебували на борту, загинули, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Федеральне агентство цивільної авіації Мексики.

Аварія за хвилину після вильоту

Літак, експлуатантом якого була компанія Grupo Aeroespacial Avspace, вилетів із Національного аеропорту Пачука о 9:30 за місцевим часом. Він прямував до міжнародного аеропорту Куернавака у штаті Морелос.

За даними агентства цивільної авіації, Cessna впав під час початкового набору висоти — через хвилину після зльоту. У цей момент він перебував орієнтовно за 500 метрів від початку злітно-посадкової смуги 21.

Попередньо встановлено, що літак упав на проспект Тесонтле в районі Вента-Прієта в Пачуці, поза межами аеропорту, в міському районі поблизу злітної смуги.

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Триває розслідування

На місце аварії прибули працівники командування аеропорту Пачука, щоб провести необхідні процедури та скоординувати дії відповідних служб. Федеральне агентство цивільної авіації розпочало адміністративне розслідування обставин катастрофи.

Імена загиблих і їхні ролі на борту не розкривали. Відомство також не повідомляло про можливі технічні несправності, погодні умови або інші чинники аварії, а також про можливих постраждалих чи пошкодження на землі. Попередніх висновків щодо причин катастрофи немає.

Cessna 210 — одномоторний літак, який використовують для приватних польотів та авіації загального призначення.

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