У Мексиці поліція з гелікоптера вбила 7-річну дівчинку, яка народилася у США — CBS News

У мексиканському Матаморосі поліцейські з гелікоптера відкрили вогонь по пікапу, в якому їхала родина. Під час операції з протидії наркоторгівлі загинула 7-річна Аранса, яка народилася у США. Про це повідомляє CBS News з посиланням на прокуратуру штату Тамауліпас.

За даними прокуратури, дівчинка дістала поранення голови внаслідок поліцейської стрілянини. Матаморос розташований на кордоні з американським Браунсвіллом у штаті Техас.

Свідчення матері

Мати загиблої розповіла мексиканським медіа, що їхала в пікапі з чоловіком і п’ятьма дітьми, коли помітила поліцейський гелікоптер, який слідував за їхнім автомобілем. За її словами, родина зупинилася, а чоловік вийшов із машини, щоб сказати силовикам, що в салоні перебувають цивільні з дітьми. Попри це по автомобілю відкрили вогонь.

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Розслідування стрілянини

Генеральний прокурор штату Тамауліпас Хесус Говеа заявив телеканалу Milenio, що правоохоронці реагували на напад із землі, якого вони, за його словами, зазнали під час дорожніх блокад. Поліцейських, які відкрили вогонь, не затримали, однак Говеа повідомив про суттєвий прогрес у розслідуванні.

29 жовтня поліція затримала в Матаморосі місцевого кримінального діяча, після чого озброєні люди влаштували в місті низку дорожніх блокад. За даними KABB-TV, затриманим був Альфредо Карденас Родрігес, відомий як Аксель, якого називають імовірним високопоставленим учасником угруповання Ciclones у складі картелю Гольфо. Міністр безпеки Мексики Омар Гарсія Харфуч заявив, що Родрігеса пов’язують з убивствами, викраденнями, вимаганням і контрабандою наркотиків, зброї та людей до США. Після операції консульство США в Матаморосі видало для своїх працівників розпорядження залишатися в укриттях.

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