У Мексиці шукають імовірно викраденого мера Ріо-Браво — Anadolu Agency
У Мексиці федеральні та регіональні сили безпеки розпочали пошуки мера міста Ріо-Браво в штаті Тамауліпас Мігеля Анхеля Альмараса Мальдонадо. За повідомленнями місцевих медіа, озброєні люди перехопили його в суботу вдень, коли він подорожував із членами родини.
Пошуки у трьох штатах
Федеральні органи безпеки заявили, що Кабінет безпеки країни спільно з владою штатів Сан-Луїс-Потосі, Сакатекас і Тамауліпас проводить розслідування та пошукові заходи для встановлення місцезнаходження мера Ріо-Браво.
До операції залучені федеральні установи, а також прокуратури штатів Сан-Луїс-Потосі та Тамауліпас. Вони мають з’ясувати обставини інциденту та сприяти звільненню мера і людей, які були разом із ним, повідомляє Anadolu Agency.
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Перехоплення на автошляху
Поліція штату Сан-Луїс-Потосі мобілізувалася рано в неділю після того, як встановила, що перехоплення сталося на території штату Сакатекас. Йдеться про ділянку автошляху Сан-Тібурсіо—Ванегас.
Місцеперебування та стан здоров’я Альмараса Мальдонадо і його родичів не розкривають. Влада також не повідомляла про вимоги викупу або причетність конкретного картелю. Мер є членом Партії національної дії Мексики.