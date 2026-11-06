У Мексиці загинув імовірний засновник Cartel Nuevo Imperio — The Rio Times

У мексиканському місті Наукальпан-де-Хуарес у штаті Мехіко під час операції федеральних сил загинув Едгар Аарон Васкес Альварадо, відомий за псевдонімами El General та El Lic. Мексиканська влада вважає його ймовірним засновником злочинного угруповання Cartel Nuevo Imperio.

Як повідомляє The Rio Times, операція відбулася 5 листопада 2026 року. За даними Кабінету безпеки Мексики, співробітників федеральних відомств обстріляли під час операції, пов’язаної з виконанням ордера. Васкес Альварадо загинув у перестрілці.

Участь федеральних відомств

В операції брали участь представники Міністерства безпеки Мексики, ВМС, слідчого підрозділу Генеральної прокуратури та Національного розвідувального центру. Міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч підтвердив смерть Васкеса Альварадо в дописі в X.

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Під час операції також загинула ще одна людина, особу якої влада не розкрила. Про затримання або вилучення предметів не повідомляли. Гарсія Харфуч заявив, що слідство продовжить встановлювати та розшукувати інших учасників угруповання.

Розслідування та санкції США

За даними мексиканської влади, Васкес Альварадо заснував Cartel Nuevo Imperio у 2017 році разом з Оскаром Антоніо Гарсією Альварадо, відомим як El 300, який нині перебуває у в’язниці. Слідчі розглядали Васкеса Альварадо як імовірного замовника вбивства Мільтона Моралеса Фігероа — координатора спеціального оперативного підрозділу поліції Мехіко, якого застрелили в липні 2024 року.

За даними влади, його також розслідували у справах про викрадення, вимагання, убивства, незаконне захоплення земель, відмивання коштів, викрадення пального та наркотрафік до США й Канади. У листопаді 2025 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило щодо нього санкції. Як зазначив Гарсія Харфуч, американське відомство звинуватило Васкеса Альварадо у захисті канадського колишнього олімпійського сноубордиста Раяна Джеймса Веддінга, якому у США висунули обвинувачення у справі про торгівлю кокаїном.

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