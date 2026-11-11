У Мексиці затримали 14 імовірних членів картелю Сіналоа — UPI

У мексиканському штаті Чіапас силовики затримали 14 осіб, яких влада підозрює у зв’язках із картелем Сіналоа. Серед затриманих є двоє ймовірних регіональних лідерів угруповання, повідомляє UPI.

Спільна операція силовиків

Затримання відбулися в муніципалітеті Бенемеріто-де-лас-Амерікас у штаті Чіапас на півдні Мексики, що межує з Гватемалою. В операції брали участь федеральні та державні сили безпеки.

За даними Кабінету безпеки Мексики, під час операції правоохоронці вилучили 12 одиниць довгоствольної зброї, 97 магазинів, 882 набої та 17 тактичних жилетів із балістичними пластинами. Влада заявила, що продовжує скоординовані дії для затримання причетних до насильства, вилучення зброї з вулиць і захисту жителів Чіапаса.

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Підозри щодо лідерів картелю

Як пише UPI, патрульні помітили 14 озброєних чоловіків на ґрунтовій дорозі в районі Беллавіста під час профілактичного патрулювання. Кабінет безпеки назвав двох затриманих імовірними регіональними лідерами картелю Сіналоа, однак не оприлюднив їхніх імен і не уточнив ролі в угрупованні.

За інформацією органів влади штату, у регіоні діють картель Сіналоа та картель Чіапасу і Гватемали. Злочинні угруповання сперечаються за контроль над маршрутами, які використовують для наркотрафіку та іншої незаконної діяльності.

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