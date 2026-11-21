Мексиканські військові затримали в штаті Сіналоа Фаусто Ісідро Месу Флореса, відомого як Ель Чапо Ісідро, який входив до десятки найбільш розшукуваних ФБР утікачів. Операція відбулася в п’ятницю ввечері в місті Гуасаве. Разом із ним затримали ще двох імовірних керівників його угруповання, повідомляє The Guardian.

Операція в Гуасаве

За даними Міністерства оборони Мексики, в операції брали участь елітні військові підрозділи, яким допомагала американська розвідка. Відомство заявило, що силовики прибули до визначеної зони непомітно, однак потрапили під обстріл та атаку із застосуванням вибухівки.

Після цього військові увійшли до будинку та затримали трьох чоловіків. Їх евакуювали військовим літаком до Мехіко для передачі прокурорам. Під час перестрілки в місті виникла паніка: на відео й фотографіях видно цивільних, які тікали від стрілянини під час бейсбольного матчу на стадіоні Kuroda Park, а також згорілі автомобілі.

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Звинувачення та розшук

Месу Флореса розшукували понад десять років. За інформацію, що безпосередньо привела б до його затримання або засудження, Державний департамент США з 2017 року пропонував винагороду до 5 млн доларів.

На плакаті ФБР зазначено, що організація Меси Флореса нібито займалася зберіганням, розповсюдженням та ввезенням до США героїну, метамфетаміну, кокаїну, фентанілу й марихуани. Міністерство оборони Мексики також заявило, що він нібито є лідером злочинної організації Beltrán Leyva, союзної угрупованню Mayos — одній із двох конкуруючих фракцій картелю Сіналоа.

Разом із Месою Флоресом затримали Хермана N на прізвисько Серафін, якого називають його ймовірним заступником, та Хосе N, якого вважають імовірним фінансовим оператором угруповання Beltrán Leyva. У США Месі Флоресу висунули кілька обвинувачень у злочинах, пов’язаних із наркоторгівлею, використанням і зберіганням вогнепальної зброї; у Мексиці його розшукували за організовану злочинність і злочини проти здоров’я населення.

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