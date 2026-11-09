У Мексиці звільнили мера Ріо-Браво Альмараса — Al Jazeera

У Мексиці мера прикордонного міста Ріо-Браво Мігеля Анхеля Альмараса звільнили через кілька годин після викрадення у штаті Сакатекас. Федеральні посадовці повідомили, що його відпустили в неділю після того, як він опинився в місті Сакатекас.

Автомобіль перехопили озброєні люди

Як повідомляє Al Jazeera, Альмараса викрали в суботу, коли він подорожував із родиною та друзями в районі на межі штатів Сакатекас і Сан-Луїс-Потосі. Озброєні люди перехопили його автомобіль, однак інших пасажирів відпустили.

Родичі мера дісталися одного з міст штату Сан-Луїс-Потосі та повідомили правоохоронцям про інцидент, заявили в департаменті безпеки штату. Причини викрадення наразі не встановлені. Влада розслідує обставини справи та з’ясовує, хто може бути причетним до викрадення.

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Насильство у штаті Сакатекас

Альмарас очолює муніципалітет Ріо-Браво в штаті Тамауліпас, де проживає близько 110 тисяч людей. Місто розташоване приблизно за 11 кілометрів від кордону Мексики зі штатом Техас у США.

Штат Сакатекас відомий активністю картелів «Халіско Нового покоління» та «Сіналоа», яких звинувачують у нападах на цивільних і політиків. У серпні біля штаб-квартири муніципальної поліції в місті Охо-Кальєнте вибухнув замінований автомобіль: поранення дістали 11 людей, також було пошкоджено близько 30 будинків. Посадовці припускали, що напад міг бути помстою організованого злочинного угруповання після нещодавнього арешту.

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