У Мелаці 79 кандидатів балотуються до асамблеї штату — Channel NewsAsia

У малайзійському штаті Мелака офіційно стартувала виборча кампанія перед виборами до законодавчої асамблеї штату, призначеними на 14 листопада. За всі 28 місць змагатимуться 79 кандидатів, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на виборчу комісію.

Розподіл кандидатів

У 11 округах відбудеться боротьба між двома кандидатами, ще в 11 — між трьома. У шести округах зареєстровано по чотири кандидати.

Коаліція Pakatan Harapan, яку очолює прем'єр-міністр Анвар Ібрагім, висунула кандидатів у 24 округах. Партія Parti Pribumi Bersatu Malaysia, або Bersatu, колишнього глави уряду Мухіддіна Ясіна бере участь у виборах у семи округах.

Коаліція Barisan Nasional, яка є партнером Pakatan Harapan у федеральному уряді єдності, висуває кандидатів у 23 округах у співпраці з Perikatan Nasional. Остання змагатиметься у п'яти округах. Партія Malaysian Chinese Association після переговорів отримала ще два округи для висування кандидатів — Бандар-Гілір і Кота-Лаксамана.

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Ознаки неформальної взаємодії

Pakatan Harapan не висунула кандидатів у чотирьох округах — Ленду, Сунгай-Уданг, Пантай-Кундор і Бембан, де балотуватимуться представники Bersatu. Опитані Channel NewsAsia аналітики розцінили це як ознаку неформальної взаємодії між двома політичними силами, хоча офіційної виборчої угоди вони не оголошували.

Президент Bersatu Мухіддін Ясін раніше заявляв, що домовленість підтримувати уряд Анвара Ібрагіма під час ключових парламентських голосувань не означає створення виборчого союзу. Водночас аналітики вважають, що голосування в Мелаці може показати, чи здатна Bersatu допомогти Pakatan Harapan здобути підтримку серед малайських виборців напередодні наступних загальних виборів, які мають відбутися до лютого 2028 року.

Голосувати зможуть майже 690 тисяч зареєстрованих виборців після 14-денного періоду агітації. Із 79 кандидатів 65 — чоловіки, 14 — жінки; наймолодшому учаснику перегонів 24 роки, найстаршому — 66. На виборах 2021 року Barisan Nasional здобула 21 із 28 місць, Pakatan Harapan — п'ять, а Perikatan Nasional — два.

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