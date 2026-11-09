У Мельбурні чоловікові висунули обвинувачення у вбивстві кур’єра — The Guardian

У Мельбурні, Австралія, 51-річному чоловікові висунули обвинувачення у вбивстві 47-річного кур’єра служби доставки HungryPanda Цзяньміна Фена. Також його обвинувачують в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень іншому кур’єру, повідомляє The Guardian.

Сутичка в центрі міста

Увечері в п’ятницю Фен та ще один кур’єр у центрі Мельбурна зіткнулися з чоловіком, який, за даними видання, нібито втручався в їхні велосипеди. Під час сутички 51-річний чоловік, за версією обвинувачення, завдав ножових поранень обом кур’єрам.

Екстрені служби прибули на Фредерік-Вей, однак врятувати Фена не вдалося. Другого потерпілого, 34-річного кур’єра, доправили до лікарні із серйозними травмами. Станом на понеділок він залишався в медзакладі.

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Затримання та допомога родині

Поліція затримала обвинуваченого в суботу. У понеділок вранці йому висунули обвинувачення за одним епізодом убивства та умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіка залишили під вартою до слухання в магістратському суді Мельбурна.

Фен походив із китайської провінції Шеньсі та проживав в Австралії близько дев’яти років. У нього залишилися дружина Сюй, двоє дітей і батьки подружжя, які залежали від його заробітку.

Біля державної бібліотеки Мельбурна люди залишали квіти й записки в пам’ять про загиблого. Асоціація китайського кварталу Мельбурна організувала збір коштів на GoFundMe для оплати термінової поїздки родини та похорону. До понеділка в межах кампанії зібрали майже 390 тисяч доларів. Компанія HungryPanda заявила, що допомагає родині з візовими питаннями, витратами на поховання, фінансовою підтримкою та страхуванням.

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