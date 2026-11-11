У Мельбурні мережа Arcare посилила охорону після стрілянини — ABC News Australia

В Австралії мережа закладів догляду за літніми людьми Arcare посилила заходи безпеки у штаті Вікторія та на інших своїх об’єктах після стрілянини біля її центру в передмісті Мельбурна Мейдстоні. Будівля закладу на Хемпстед-роуд залишається під поліцейською охороною.

Де сталася стрілянина

Поліцію викликали до Arcare Aged Care незадовго до 4:30 ранку минулої п’ятниці. За даними правоохоронців, двоє чоловіків, одягнених у чорне, вийшли з білого позашляховика, після чого пролунало приблизно 10 пострілів. Одна куля влучила в будівлю, а чоловіки залишили місце події автомобілем. Фізично ніхто не постраждав, повідомляє ABC News.

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Посилені патрулі та розслідування

У листі до мешканців і їхніх родин Arcare повідомила, що співпрацює з поліцією штату Вікторія та посилила підтримку добробуту мешканців, відвідувачів і працівників. Компанія керує більш ніж 60 закладами догляду в штатах Вікторія, Новий Південний Уельс, Квінсленд, Південна Австралія та на Австралійській столичній території.

Поліція Вікторії підтвердила, що в районах, пов’язаних з інцидентом, патрулюють співробітники операції Phoenix. Операція спрямована на протидію підпалам і вимаганню, пов’язаним з організованими злочинними угрупованнями. Міністр уряду Вікторії Ентоні Карбайнс заявив, що для безпеки мешканців ужито відповідних заходів, а представники департаменту охорони здоров’я надають закладам підтримку. Слідство також перевіряє можливий зв’язок стрілянини з іншими інцидентами.

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