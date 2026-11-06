У Мельбурні внаслідок ножового нападу загинув чоловік — ABC News Australia

У центрі Мельбурна в Австралії чоловік загинув унаслідок ножових поранень біля ринку Королеви Вікторії, ще одного постраждалого доправили до лікарні. Про це повідомляє ABC News.

Чоловік помер на місці

За даними поліції штату Вікторія, екстрені служби викликали на Фредерік-Вей неподалік ринку трохи після 20:00 у п’ятницю. На місці виявили чоловіка з ножовими пораненнями. Медики надали йому допомогу, однак він помер на місці.

Невдовзі правоохоронці знайшли неподалік другого чоловіка віком від 30 до 39 років. У нього було ймовірне ножове поранення, після чого його госпіталізували.

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Поліція перевіряє версію цілеспрямованого нападу

Розслідуванням займаються детективи відділу розслідування вбивств. Вони з’ясовують, чи був напад цілеспрямованим. Поліція оточила місце події між Квін-стріт та Ей-Бекетт-стріт поблизу ринку Королеви Вікторії.

Затримань у справі наразі не було. Правоохоронці звернулися до людей, які можуть мати інформацію про інцидент, із проханням зв’язатися зі службою CrimeStoppers.

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