У Мельбурні (Австралія) поліція заарештувала 29 людей після викриття двох нелегальних казино у східних передмістях міста. Операція була частиною ширшого розслідування ймовірного виготовлення наркотиків, повідомляє ABC News.

Під час обшуків у районах Карнегі, Бокс-Гілл, Балуїн-Норт і Саут-Мельбурн детективи вилучили 600 тисяч доларів готівкою, сім кілограмів метамфетаміну, п’ять кілограмів кетаміну, нелегальний тютюн і вейпи. Також поліцейські виявили вогнепальну зброю, мачете, мечі, кинджали та обладнання для виготовлення наркотиків.

Затримання на початку розслідування

У липні, на початковому етапі розслідування, поліція заарештувала дев’ятьох людей у Бундурі на півночі Мельбурна, яких, за версією слідства, пов’язують зі злочинним синдикатом. Серед них були двоє громадян Малайзії, громадянин Китаю та жінка з Таїланду.

Чотирьом із них висунули обвинувачення, зокрема у незаконному обігу метамфетаміну, зберіганні забороненої зброї, використанні фальшивих документів і поводженні з майном, яке, за підозрою, є доходами від злочину. Усі четверо залишаються під вартою. Ще п’ятьом затриманим, як очікує поліція, вручать повістки у справах про наркозлочини.

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Два ймовірно нелегальні казино

У серпні детективи виявили в Карнегі ймовірне нелегальне казино з кількома гральними кімнатами. За даними поліції, там грали 15 людей, зокрема двоє працівників закладу. Усіх їх допитали та відпустили; поліція очікує вручення їм повісток за підозрою у свідомому поводженні з доходами від злочину та перебуванні у місці для несанкціонованих азартних ігор.

20 жовтня правоохоронці обшукали приміщення в Бокс-Гіллі та виявили друге нелегальне казино. Двох ймовірних операторів затримали на місці. Один із них — 43-річний громадянин Китаю — залишається під вартою після висунення обвинувачень. Іншому, 49-річному чоловікові з Балуїн-Норт, поліція планує вручити повістку за подібними обвинуваченнями.

Під час інших обшуків у Бокс-Гіллі та Балуїн-Норт поліцейські також виявили готівку, рукописні записи про великі обсяги азартних ігор, казино-фішки, чотири одиниці вогнепальної зброї, іншу зброю, тютюн та обладнання для виготовлення наркотиків.

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