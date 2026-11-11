У Мельбурні знайшли родину з аматорської плівки 1965 року — ABC News Australia

В Австралії встановили особи членів родини, які потрапили на аматорську 8-міліметрову плівку, зняту в передмісті Мельбурна 1965 року. Власниця запису, британська телережисерка Карен Волш, знайшла його серед старих кіноплівок свого батька Артура Гауза та звернулася по допомогу до радіослухачів.

Як повідомляє ABC News, Артур Гауз відвідав Австралію 1965 року, розглядаючи можливість переїзду з родиною. Згодом він повернувся до Великої Британії, привізши кадри з Мельбурна, Сіднея та Перта. Серед них був короткий запис незнайомої родини біля цегляного будинку: діти граються на під’їзній доріжці, а поруч стоять дорослі та літня жінка.

Пошук через радіоефір

Волш не знала, кого саме зняв її батько, але вирішила не викидати фрагмент і написала на радіостанцію 774 ABC Melbourne. Ведучі ранкового шоу поширили звернення та спрямували слухачів до відео онлайн. Користувачі соцмереж звернули увагу на характерний вигляд будинку й зелено-смугасті двері гаража.

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Історик клубу Volkswagen штату Вікторія Кріс Скейн упізнав у кадрі зелений фургон Kombi зі стандартним розділеним лобовим склом, випущений 1962 року в Клейтоні. Номерні знаки автомобіля також могли стати підказкою, однак дорожня служба VicRoads не змогла надати дані про власників через правила конфіденційності.

Три покоління однієї родини

Запис упізнав студент-медик із Сіднея Зак де Бук, якому мати надіслала ролик із соціальних мереж. Він одразу ідентифікував п’ятьох людей. ABC підтвердила, що на відео зображено три покоління його родини, які в 1960-х жили в передмісті Мітчем.

Серед упізнаних людей — бабуся Зака Кетрін Голланд, його двоюрідний дядько, прадідусь і прабабуся, а також прапрабабуся. Прабабуся де Бука Дороті Веннер, представниця народу палава, померла 10 років тому; цього року їй виповнився б 101 рік. Кетрін Голланд не пам’ятає ні зйомки, ні Артура Гауза, однак завдяки запису вперше побачила своїх покійних батьків і бабусю на рухомих кадрах.

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