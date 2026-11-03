У Мендосі відкрили ліс пам’яті 414 убитих на фестивалі Nova — Jerusalem Post

У місті Мендоса в Аргентині відкрили меморіальний ліс Bosque KKL Nova, присвячений 414 людям, убитим під час масового вбивства на музичному фестивалі Nova 7 жовтня. У лісі висадили 414 дерев — кожне з них символізує одну жертву трагедії, повідомляє Jerusalem Post.

Перший меморіал за межами Ізраїлю

Проєкт реалізував аргентинський підрозділ Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund у партнерстві з містом Мендоса. Організатори назвали ліс першим меморіальним місцем, присвяченим жертвам фестивалю Nova, створеним за межами Ізраїлю.

У центрі лісу планують встановити монумент, який має стати місцем для зустрічей, роздумів і вшанування загиблих. Тут висадили жакаранди, оливкові дерева, кипариси, лапачо, ліквідамбри та інші види, обрані з огляду на місцеві умови й символічне значення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Участь родин загиблих

У церемонії відкриття взяла участь делегація родин загиблих, представники Асоціації громади Nova Tribe та KKL-JNF. За даними KKL-JNF, члени делегації провели зустрічі та заходи зі свідченнями в Буенос-Айресі й Мендосі, спілкувалися з єврейською громадою Аргентини та виступали в синагогах і навчальних закладах.

Виконавчий директор Nova Tribe Community Association Ріф Перец заявив, що живий меморіал допоможе розповісти за кордоном про імена та історії людей, яких символізують дерева. До делегації також долучився Омрі Кохаві — менеджер проєктів асоціації та людина, яка пережила напад на фестиваль Nova.

Читай нас у