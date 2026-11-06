У мережі Білого дому виявили активність 28 проксі-сервісів — The Verge

Дослідники з компаній Layer3 Intel і Synthient виявили активність резидентних проксі в мережі Білого дому. За даними The Verge, це потенційно могло дозволяти стороннім людям за кілька доларів орендувати доступ до IP-адрес президентської мережі.

Активність 28 проксі-сервісів

Layer3 Intel встановила, що з 5 жовтня до 3 листопада 28 сервісів резидентних проксі спрямовували трафік із мережі Білого дому назовні. За спостереженнями компанії, така активність зазвичай відбувалася між 17:00 та опівніччю за східним часом США.

У Layer3 Intel вважають, що цей часовий шаблон радше вказує на пристрій людини, яка регулярно користується мережею Білого дому у вечірні години, ніж на публічну гостьову Wi-Fi-мережу. Компанія припустила, що на цьому пристрої міг бути встановлений SDK для проксі.

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Як працюють резидентні проксі

Резидентні проксі дають змогу орендувати доступ до IP-адреси домашньої мережі та спрямовувати через неї інтернет-трафік, приховуючи його справжнє походження. Деякі застосунки й розширення браузерів містять сторонні комплекти розробки, які можуть створювати проксі-вузли на пристроях користувачів — з їхнього відома або без нього. Потім сторонні сервіси можуть продавати доступ до таких вузлів.

Кібербезпекова компанія Spur зазначає, що резидентні проксі можуть законно застосовувати для перевірки реклами та тестування якості. Водночас зловмисники можуть використовувати їх для обходу географічних обмежень і захисних фільтрів. За даними видання, хакери застосовували такі проксі, зокрема, для створення ботнетів і захоплення облікових записів.

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