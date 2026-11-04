У Мешхеді заборонили продаж прикрас із символом Лев і Сонце — Jerusalem Post

У Мешхеді, другому за величиною місті Ірану, торговцям золотом наказали припинити продаж і демонстрацію прикрас та монет із символом Лев і Сонце, а також зображеннями, пов’язаними з династією Пехлеві. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Розпорядження видала Спілка продавців золота, ювелірних виробів, срібла та монет Мешхеда за вказівкою поліцейського підрозділу, що контролює громадські заклади. Воно стосується браслетів, кулонів і пам’ятних монет. Власникам крамниць наказали перевірити запаси та вітрини, а спілка попередила про застосування чинних норм у разі порушень.

Символ національної історії

Лев і Сонце був важливим символом Персії ще за правління Сефевідів, а за династії Каджарів його стандартизували й почали використовувати на державному прапорі. Емблема збереглася після приходу до влади династії Пехлеві в 1925 році та залишалася символом іранської держави до Ісламської революції 1979 року.

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Після повернення до Ірану в лютому 1979 року аятола Рухолла Хомейні вимагав прибрати монархічну символіку з державних установ. У виступі в Кумі 1 березня того року він назвав Лева і Сонце проклятим і наполягав, щоб офіційні емблеми країни були ісламськими. Згодом знак зник із прапора Ірану, поступившись новій емблемі Ісламської Республіки.

Повернення на протестах

Останнім часом символ знову набув помітності на протестах проти Ісламської Республіки, зокрема серед прихильників вигнаного кронпринца Рези Пехлеві. Прапори з Левом і Сонцем використовували учасники демонстрацій за кордоном, а сам знак з’являвся на одязі та ювелірних виробах.

У лютому колишній міністр закордонних справ Ірану та керівник Фонду іраністики Алі-Акбар Салехі заявив, що символ належить Ісламській Республіці й має коріння в ісламській спадщині країни, зокрема пов’язаний з імамом Алі. Через дев’ять місяців після цієї заяви Спілка продавців золота, ювелірних виробів, срібла та монет Мешхеда видала інструкції щодо заборони продажу виробів із тією самою емблемою.

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