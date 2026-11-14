У М’янмі авіаудар по табору переселенців забрав життя 12 людей — Channel NewsAsia

У штаті Ракхайн на заході М’янми внаслідок авіаудару по табору для внутрішньо переміщених осіб загинули 12 людей, повідомили очевидці та представник рятувальної служби. Ще 18 людей дістали поранення. Удар стався ввечері в п’ятницю в таборі Б’яр-Ла в тауншипі Поннаг’юн, на північний схід від столиці штату Сіттве.

Серед загиблих є дитина

Як повідомляє Channel NewsAsia, дані про загиблих підтвердив голова рятувальної служби Phyusin Yin Khwin Foundation Кхайн Хейн Хтет. За його словами, серед жертв була п’ятирічна дитина. Чимало мешканців табору жили там упродовж чотирьох років.

Місцеві жителі розповіли, що після атаки на місці залишилися зруйновані бамбукові оселі, перевернутий транспорт, побутові речі та одяг. Тіла загиблих місцеві мешканці загорнули в пластик і поховали в імпровізованих могилах.

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Ракхайн потерпає від бойових дій

Штат Ракхайн є одним із регіонів М’янми, що найбільше постраждали від громадянської війни після військового перевороту 2021 року. За даними видання, територію штату майже повністю контролює етнічне угруповання Араканська армія, а військові М’янми блокують регіон і регулярно завдають авіаударів. Зв’язатися з військовими для отримання коментаря щодо останньої атаки не вдалося.

Моніторингова організація ACLED оцінює, що від початку громадянської війни в М’янмі загинули понад 100 тисяч людей з усіх сторін конфлікту.

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