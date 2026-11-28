У М'янмі внаслідок трьох ударів протягом трьох днів загинули приблизно 60 людей. У суботу, 28 листопада, два авіаудари забрали життя близько 30 осіб, ще 29 людей, за заявою Національного уряду єдності М'янми (NUG), загинули внаслідок атаки в центральній частині країни у четвер. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Удар по місцю проведення весілля

Один із суботніх авіаударів стався в районі Мо-Б'є на північному сході М'янми, де готувалися до весілля двоє внутрішньо переміщених людей. Свідки повідомили про близько 20 загиблих. Керівник рятувальної організації заявив про 21 загиблого, серед яких п'ятеро дітей, а також понад 40 поранених.

За словами очевидця, після першого вибуху він прибув на місце та побачив 17 тіл і багатьох поранених. Керівник організації, яка допомагає переміщеним людям, також заявив, що другий боєприпас скинули після прибуття рятувальників. Військові М'янми не надали коментарів щодо трьох атак.

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Атаки в штаті Ракхайн і регіоні Магвей

Ще один авіаудар у суботу вразив ринок у місті Мраук-У в західному штаті Ракхайн. Голова місцевої похоронної організації Хла Маунг У повідомив про дев'ятьох загиблих. Один із місцевих жителів розповів, що його 17-річна донька померла після того, як він дістав її з-під завалів.

За даними NUG, у четвер у регіоні Магвей загинули 20 цивільних, зокрема жінки й діти, а також дев'ятеро бійців Народних сил оборони. Згідно із заявою NUG та тимчасового уряду федеральної одиниці Магвей, під час атаки застосували чотири авіаційні бомби вагою 500 фунтів, 12 артилерійських снарядів і сім дронів-камікадзе. Удар був зосереджений на школі та монастирі. Учитель школи повідомив, що бомба впала там, де батьки зібралися забрати дітей, почувши літак.

Збройний конфлікт у М'янмі триває після військового перевороту 2021 року, коли було усунуто обраний уряд Аун Сан Су Чжі. За даними моніторингової групи ACLED, унаслідок бойових дій з усіх сторін загинули понад 100 тисяч людей.

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