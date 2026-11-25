Дослідники Рокфеллерівського університету з’ясували, що антитіло імуноглобулін A, або IgA, допомагає стримувати утворення пухлин товстої кишки у мишей. У тварин, які не виробляли IgA, виникало більш ніж удвічі більше колоректальних пухлин, ніж у мишей із нормальним рівнем цього антитіла, повідомляє ScienceDaily.

Як IgA впливає на клітини кишківника

IgA є одним із найпоширеніших антитіл у травному тракті. Воно взаємодіє з кишковими бактеріями та клітинами епітелію — внутрішньої оболонки кишківника, яка постійно оновлюється. Науковці встановили, що за відсутності IgA ще до появи видимих пухлин у цих клітинах змінювалася активність генів, пов’язаних із поділом клітин.

Дослідники визначили роль рецептора DMBT1 на поверхні епітеліальних клітин. За присутності кишкових бактерій цей рецептор запускає сигнали, що сприяють оновленню слизової оболонки. Водночас IgA зв’язується з DMBT1 і стримує надмірне розмноження клітин. Без антитіла цей механізм контролю слабшає, через що клітини можуть ділитися занадто швидко.

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Результат введення антитіла

Команда перевірила, чи можна компенсувати нестачу IgA. Мишам, які не виробляли це антитіло, вводили IgA перорально. Після цього підвищена схильність тварин до розвитку пухлин товстої кишки зникла.

Автори роботи, опублікованої в журналі Nature, зазначають, що відкритий механізм потенційно може стати основою для майбутніх стратегій профілактики колоректального раку, зокрема після видалення поліпів. Водночас досліди проводили на мишах і не доводять, що препарати IgA чи пробіотики здатні запобігати раку в людей. Науковці також припускають, що окремі кишкові бактерії можуть сприяти захисним механізмам, пов’язаним з IgA, однак такий підхід поки залишається спекулятивним.

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