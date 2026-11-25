Дослідники Університету Вермонту у США встановили в дослідженні на мишах, що генетично зумовлені відмінності у контролі гаммагерпесвірусу пов’язані з проникненням Т-клітин до мозку. Результати можуть дати підказки, чому лише частина людей, інфікованих вірусом Епштейна—Барр, розвиває розсіяний склероз, повідомляє News-Medical.

Відмінності між лініями мишей

Команда під керівництвом імунолога Дімітрія Кремєнцова використала лінії мишей, що відрізнялися генетичною різноманітністю. У тварин, чия імунна система гірше контролювала хронічну інфекцію гаммагерпесвірусом, у мозку накопичувалися специфічні до вірусу Т-клітини. Це відбувалося ще до розвитку аутоімунного захворювання.

Миші, які краще контролювали вірус, майже не мали Т-клітинної інфільтрації мозку. Автори припускають, що слабший контроль реплікації вірусу може сприяти появі в мозку Т-клітин, які згодом здатні активуватися та спричинити хворобу, подібну до розсіяного склерозу.

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Можливий зв’язок із вірусом Епштейна—Барр

Розсіяний склероз — хронічне аутоімунне захворювання, за якого імунна система атакує мієлін, захисну оболонку нервової тканини. Пошкодження мієліну може порушувати передавання нервових сигналів і викликати проблеми з рухом, рівновагою та зором.

У дослідженні йшлося про гаммагерпесвірус у мишей, подібний до вірусу Епштейна—Барр у людей. У матеріалі зазначено, що понад 90% людей упродовж життя мають позитивний тест на вірус Епштейна—Барр, проте розсіяний склероз розвивається лише у невеликої частини з них. Науковці вважають, що на цю різницю можуть впливати генетичні особливості та імунна відповідь.

Команда Кремєнцова планує встановити гени й імунні механізми, пов’язані з генетичною стійкістю до інфекції. Результати можуть стати орієнтиром для подальших досліджень за участю людей. Роботу опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

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