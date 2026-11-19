Науковці Медичної школи Університету Тафтса у дослідженні на мишах встановили, що інфекція бактерією Borrelia burgdorferi, яка спричиняє хворобу Лайма, може залишати тривалі зміни в імунній системі. Як повідомляє News-Medical, ці зміни виявили в кістковому мозку, де утворюється багато клітин імунної системи.

Епігенетичні зміни в кістковому мозку

Дослідники використали мишачу модель і проаналізували клітини кісткового мозку після інфекції, зокрема у тварин, яким надалі давали антибіотики. Інфекція спричинила характерні епігенетичні зміни — хімічні модифікації, здатні впливати на те, які гени активуються або вимикаються. Результати роботи опублікували в журналі iScience.

Найпомітнішими ці зміни були в макрофагах — імунних клітинах, що одними з перших реагують на інфекцію. Макрофаги розпізнають потенційні загрози, поглинають мікроорганізми та виділяють хімічні сигнали, які залучають інші імунні клітини. У макрофагах, утворених у мишей, що раніше зазнали впливу Borrelia burgdorferi, щонайменше 15 тижнів після зараження спостерігали пригнічену експресію генів, пов’язаних із запальною відповіддю.

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Зміни спостерігали і після антибіотиків

Змінену імунну відповідь також виявили у мишей, які отримували антибіотики. На думку авторів, це свідчить, що частина таких змін може формуватися на ранніх етапах інфекції та не потребує тривалого або безперервного перебігу бактеріального захворювання.

Водночас результати не доводять, що аналогічні зміни виникають у людей із хворобою Лайма або що саме вони спричиняють тривалі симптоми. Далі науковці планують досліджувати епігенетичні маркери в імунних клітинах крові людей після інфекції. Для цього вони мають аналізувати зразки учасників багатоцентрового дослідження, за якими спостерігають до 15 місяців після встановлення діагнозу.

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