У мишей за помірного хронічного дефіциту цинку спостерігали різні зміни в тонкій і товстій кишках та їхньому мікробіомі. Як повідомляє News-Medical, дослідження провели вчені Корнелльського університету. Тварини протягом експерименту залишалися клінічно здоровими, тому команда вивчала ранні адаптації, а не наслідки тяжкого дефіциту цинку.

Різна реакція відділів кишківника

Науковці відстежували розподіл радіоактивного цинку в організмі мишей, аналізували активність генів у кишкових тканинах і досліджували мікробні спільноти в різних відділах кишківника. І в тонкій, і в товстій кишках за низького рівня цинку посилювалася пов’язана з інтерфероном імунна активність, що є ознакою противірусного та запального захисту організму.

У тонкій кишці знижувалася активність генів, пов’язаних з абсорбувальною поверхнею клітин, водночас посилювався антимікробний захист, пов’язаний зі спеціалізованими імунними клітинами. Різноманіття мікробіому в цьому відділі також зменшилося.

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Зміни в товстій кишці

У товстій кишці загальне мікробне різноманіття зберігалося, однак змінився склад бактерій. Збільшилася частка видів, що живляться гліканами — складними цукрами у структурних компонентах кишківника. Серед них згадано Clostridioides difficile, який може використовувати побічні продукти діяльності таких мікроорганізмів.

Також у товстій кишці зменшилася активність генів, необхідних для формування позаклітинного матриксу — структурного каркаса тканин. Авторка дослідження, доцентка підрозділу наук про харчування Толунаї Бекер Айдемір, зазначила, що результати показують зв’язок, а не причинно-наслідковий зв’язок між дефіцитом цинку та виявленими змінами.

Статтю опублікували 20 листопада в журналі Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. Дослідники вважають, що робота може допомогти пояснити неоднакові результати випробувань добавок цинку за ожиріння, діабету 2 типу та запальних захворювань кишківника.

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