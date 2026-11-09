У містах Англії забруднення повітря сягнуло найвищого рівня — The Guardian

У містах Англії рівень забруднення повітря дрібнодисперсним пилом у понеділок сягнув позначки «дуже високий» через безвітряну туманну погоду, яка утримувала викиди біля землі після вихідних із феєрверками та багаттями. Про це повідомляє The Guardian.

Найгірші показники у Лондоні та Манчестері

За даними урядового моніторингу, за 24 години до 10:00 найвищого рівня за 10-бальною шкалою концентрації твердих частинок досягли 11 пунктів спостереження, переважно в Лондоні та Великому Манчестері. Ще 27 пунктів зафіксували високий рівень забруднення у столиці, на північному заході Англії, у Мідлендсі, Йоркширі та на сході країни.

Найвище значення зареєстрували в районі Гіллінгдон на заході Лондона: середня концентрація частинок PM2,5 за 24 години становила 129 мікрограмів на кубічний метр. Це більш ніж у вісім разів перевищує добову рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я. До категорії «дуже високого» забруднення також потрапили Манчестер-Пікаділлі, Віган, Блекберн, Престон і Рочдейл.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив туману та сезонних святкувань

Генеральна директорка Clean Air Fund Джейн Берстон зазначила, що мережі моніторингу не можуть точно встановити джерело забруднення, однак, за її словами, воно з великою ймовірністю пов’язане з осінніми святкуваннями. Вона вказала на поєднання туману, відсутності вітру, феєрверків, багать і Дівалі.

Директорка кампаній Global Action Plan Ларисса Локвуд сказала, що в цей період люди користуються дров’яними печами, розпалюють багаття та запускають феєрверки, а забруднювачі від транспорту й промисловості не можуть розсіятися через туман. Вона закликала запровадити попередження про високий рівень забруднення, щоб жителі міст тимчасово не використовували дров’яні печі.

Мерія Лондона, посилаючись на прогнозистів Імперського коледжу Лондона, оголосила попередження про високий рівень забруднення повітря на вівторок, 10 листопада. Там повідомили, що показники в Лондоні різко зросли від п’ятниці до неділі та залишалися підвищеними в понеділок уранці.

Читай нас у