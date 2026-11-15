У містах майя на Юкатані знайшли поширене забруднення ртуттю — Cyprus Mail

Дослідники виявили високі рівні ртутного забруднення в донних відкладах озер біля давніх міст майя Коба та Шкач на мексиканському півострові Юкатан. Як повідомляє Cyprus Mail, забруднення пов’язують із широким використанням кіноварі — яскраво-червоного мінералу, що складається переважно із сульфіду ртуті.

Для майя кіновар символізувала кров, життя і душу. Її застосовували як пігмент для храмів і настінних розписів, а також у церемоніях та поховальних обрядах. Раніше стійке забруднення ртуттю, пов’язане з кіновар’ю, вже фіксували в деяких містах майя, зокрема в Тікалі у Гватемалі.

Піки забруднення в озерних відкладах

Автори нового дослідження відібрали керни донних відкладів з-під озер поблизу Коби та Шкача. У Кобі концентрація ртуті різко зросла приблизно у 250 році нашої ери й залишалася підвищеною близько 150 років — на початку класичного періоду цивілізації майя.

У Шкачі вчені зафіксували три періоди посиленого забруднення: приблизно між 125 і 200 роками нашої ери, ще один — приблизно в той самий час, що й у Кобі, а також від близько 535 до 820 року нашої ери. Останній період тривав майже до завершення класичної епохи майя.

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Дослідження доповнює дані про ртутне забруднення північних низовин майя, де таких свідчень раніше було небагато. В окремих зразках зафіксовано одні з найвищих відомих концентрацій ртуті для епохи майя.

Вплив на водні екосистеми

Керівник дослідження, професор екологічних наук Обернського університету Метт Вотерс заявив, що в найтоксичніші періоди рівні забруднення біля Коби та Шкача протягом століть значно перевищували сучасні токсикологічні нормативи. Науковці також простежили в осадах скорочення або зникнення біологічних маркерів бактерій, водоростей, ціанобактерій, черепашкових організмів і личинок комарів-дзвінців.

За словами співавторки роботи Саванни Вутен, рух ртуті харчовим ланцюгом означає, що мешканці міст майя могли зазнавати впливу токсину через воду або споживання риби. Водночас дослідження не встановлює прямого зв’язку між ртуттю та занепадом міст майя наприкінці класичного періоду, але отруєння ртуттю може бути одним із додаткових чинників екологічного тиску.

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