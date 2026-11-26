У місті Газа, Палестина, внаслідок удару ізраїльського безпілотника пізно ввечері в середу загинули троє палестинців. За даними Anadolu Agency, про це повідомили в лікарні «Аш-Шифа».

Удар у районі Туффах

За інформацією лікарні, безпілотник атакував групу людей у районі Туффах на сході міста Газа. Цей удар збільшив кількість загиблих унаслідок ізраїльських атак у середу до десяти осіб.

Агентство назвало напад черговим порушенням режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС, який набув чинності 10 жовтня 2025 року.

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Атака в таборі Аш-Шаті

За даними лікарняних джерел, унаслідок попередніх ізраїльських атак того дня загинули семеро палестинців. Серед них — керівник служби внутрішньої безпеки губернаторства Північна Газа Мохаммед Маджед Абу аль-Ауф, його дружина та дві доньки-підлітки.

На світанку ізраїльський удар припав по будинку родини Абу аль-Ауфа в таборі біженців Аш-Шаті на заході міста Газа. Урядовий медіаофіс Гази у вівторок заявив, що задокументував 6405 порушень перемир’я. За його даними, внаслідок цих інцидентів загинули 1690 палестинців, 6120 дістали поранення, а 223 людини були затримані.

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