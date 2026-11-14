У молюска виявили органели, пов’язані з хемосинтезом — ScienceAlert

У глибоководного молюска Chaetoderma shenloong, знайденого в донних відкладах біля метанових сипів у Південнокитайському морі, виявили незвичайні мікроскопічні органели з бактеріями. Дослідники назвали ці структури «драконсферами», або dragonballs, на честь манґи Dragon Ball. Про відкриття повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження в журналі Nature Communications.

Багатошарові структури з бактеріями

Драконсфери розташовані всередині певних клітин травної залози молюска — бактеріоцитів. Кожна з них оточена понад 20 мембранними шарами та містить сотні симбіотичних бактерій. Генетичний аналіз показав, що органели містять лише один тип симбіотичних бактерій, які окиснюють сірку та використовують хімічну енергію для утворення органічної речовини.

Автори роботи вважають, що ці структури можуть бути першими відомими спеціалізованими органелами, пов’язаними з хемосинтезом. Вони порівнюють їх із невеликими «фермами» бактерій. Раніше було відомо, що деякі глибоководні тварини утримують хемосинтезувальні бактерії у бактеріоцитах, однак подібних внутрішньоклітинних відсіків не знаходили ані в інших молюсків, ані в трубкових червів.

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Гіпотези про роль органел

Молюск більшу частину життя проводить у донному мулі, де кисню особливо мало. Науковці припускають, що тварина може руйнувати мембрани окремих драконсфер і вивільняти бактерії в клітину для подальшого перетравлення. Усередині самих органел лізосом — клітинних структур, пов’язаних із травленням, — не виявили.

Інша гіпотеза полягає в тому, що ізоляція бактерій у драконсферах може обмежувати їхнє споживання кисню, залишаючи більше цього ресурсу самому молюску. Автори наголошують: через нестачу живих зразків ці пояснення ґрунтуються переважно на кореляційних даних і потребують фізіологічної перевірки. Один зі зразків також випадково зібрали біля грязьового вулкана неподалік Японії, що розширило відомий ареал виду.

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