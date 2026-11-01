У Момбасі депутати заявили про затримки з реалізацією проєктів — Nation Kenya

У Момбасі, Кенія, між окружною асамблеєю та адміністрацією губернатора Абдулсвамада Нассіра виникли розбіжності через затримки з реалізацією закладених у бюджеті проєктів розвитку. Місцеві депутати заявляють про дедалі більший тиск з боку жителів, які вимагають пояснень щодо невиконаних обіцянок і пріоритетів видатків, повідомляє Nation Kenya.

Заступник спікера асамблеї Фадгілі Маккарані закликав депутатів і виконавчу владу округу тісніше співпрацювати, щоб затверджені в бюджеті проєкти були реалізовані. За його словами, асамблея не має лише ухвалювати бюджети, якщо кошти не перетворюються на відчутні результати для жителів.

Претензії жителів і депутатів

Під час громадських обговорень законопроєкту про фінанси на 2026 рік та Річного плану розвитку на 2027–2028 фінансовий рік жителі порушували питання податків, якості медичних послуг, вивезення сміття, стипендій і незавершених проєктів.

Депутат від Мікіндані Джектон Мадіало розкритикував владу округу за те, що вона досі не створила Фонд розвитку виборчих районів. За його словами, губернатор обіцяв запровадити цей фонд чотири роки тому. Мадіало також заявив, що внесе пропозицію щодо включення студентів коледжів і університетів до програми стипендій округу.

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Жителі Кісауні, Ньялі, Джомву, Ліконі та інших районів скаржилися, зокрема, на недостатню підзвітність, накопичення сміття, ймовірну нестачу ліків у медзакладах, переповнені лікарні та нерівний розподіл освітньої допомоги. У Ліконі також порушували питання готовності до очікуваних повеней.

Бюджет і відповідальність асамблеї

Голова фінансового комітету Кібвана Свалех повідомив, що зауваження жителів передадуть асамблеї для розгляду. Він визнав високий рівень витрат на оплату праці та зазначив, що оптимальним вважає розподіл 70% бюджету на поточні видатки й 30% — на розвиток.

Округ оцінює доступні ресурси у 18,104 млрд шилінгів: 12,664 млрд на поточні витрати та 5,440 млрд на розвиток. Спікер асамблеї Ахаруб Хатрі відповів, що депутати мають використовувати наявні механізми нагляду: звертатися до профільних комітетів, вимагати пояснень від відповідальних департаментів і домагатися відповідних рішень.

Губернатор Нассір натомість захистив роботу своєї адміністрації, посилаючись на стипендії, оснащення медзакладів, безкоштовну дошкільну освіту, харчування для понад 10 тисяч дітей дошкільного віку, безоплатну медичну допомогу дітям до п’яти років і безкоштовні пологи в окружних лікарнях.

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