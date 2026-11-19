У північній Монголії археологи розкопали близьку до 2 тисяч років гробницю представника еліти імперії сюнну. У похованні виявили понад 400 предметів, серед яких скляна чаша з ручкою, що, на думку дослідників, могла бути виготовлена в Римській імперії. За даними Live Science, це найбільша гробниця сюнну з усіх знайдених у Монголії.

Дев’ять кам’яних рівнів

Поховання розкопували протягом чотирьох років на пам’ятці Дуурліг-Нарс. У дослідженні брали участь Національний музей Кореї, Інститут археології Монгольської академії наук і Національний музей Монголії.

Гробниця має приблизно квадратну форму та довгий прохід. Її загальна довжина разом із проходом становить близько 73 метрів. Археологи зафіксували дев’ять концентричних кам’яних шарів, кожен із яких менший за попередній. Конструкція сягає приблизно 14,5 метра завглибшки й нагадує перевернуту піраміду.

У центральній частині споруди дослідники знайшли дерев’яну поховальну камеру з труною. Її розміри менші, ніж в інших елітних похованнях сюнну. У заяві Національного музею Кореї припустили, що це може відображати зміни в суспільстві та послаблення імперії сюнну наприкінці I — у II столітті нашої ери.

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Предмети з далеких торговельних зв’язків

Серед знахідок є срібні прикраси для коней із кварцовими вставками та колесо від лакованого кінного воза. Ці речі вказують на високий соціальний статус похованої людини.

На дні дерев’яної труни також лежали 15 плоских шматків нефриту, які перекривали один одного. У похованнях знаті династії Хань часто клали щонайменше один нефритовий диск бі, однак знахідки з гробниці сюнну мають неправильну форму та вигравірувані візерунки. Дослідники вважають, що це може свідчити про запозичення поховальної практики Хань із власним переосмисленням.

Походження прозорої скляної чаші з ручкою ще належить уточнити за допомогою додаткових досліджень. Археологи також планують проаналізувати зуби та волосся з труни, щоб визначити хромосомну стать похованої людини та можливий родинний зв’язок з іншими людьми, похованими в комплексі Дуурліг-Нарс.

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