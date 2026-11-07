У Монтані гризлі 46 разів намагався перетнути автомагістраль — Live Science

У західній Монтані молодий самець гризлі на прізвисько Лінгенпольтер 46 разів намагався перетнути чотирисмугову автомагістраль Interstate 90 упродовж 53 днів між осінню 2020 року та весною 2021-го. Дані GPS-нашийника зафіксували, що ведмідь вагою близько 160 кг рухався вздовж дороги, шукаючи безпечний прохід. Зрештою він, імовірно, зміг перейти на інший бік під мостом через річку, повідомляє Live Science.

Бар’єри для переміщення

Науковці США та Канади вивчають пересування гризлі, щоб зрозуміти, як тварини реагують на дороги, залізниці та забудову. Для ведмедів можливість переміщуватися між популяціями важлива для розмноження: ізольовані невеликі групи можуть втрачати генетичне різноманіття.

Особливу увагу дослідники приділяють території завдовжки близько 3 400 км між Єллоустоуном у штаті Вайомінг та Юконом на півночі Канади. Цей регіон охоплює п’ять американських штатів, дві канадські провінції та понад 75 територій корінних народів. Його долини фрагментують транспортна інфраструктура та людська діяльність.

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GPS-нашийники й безпечні коридори

GPS-нашийники, які фіксують рух тварин щогодини, допомагають дослідникам з’ясувати не лише маршрути гризлі, а й причини їхнього вибору. Дані, зібрані біологом Університету Альберти Ендрю Дерочером і його колегами, засвідчили, що приблизно дві третини ведмедів добре пам’ятають місця та сезони, коли раніше знаходили їжу. Спостереження також показали, що дикі гризлі зазвичай уникають людей, однак можуть наближатися до населених територій, коли бракує корму.

У південно-східній Британській Колумбії дослідники використовували дані про переміщення ведмедів для моделювання маршрутів через заселені долини. Там науковці та земельні трасти викуповували окремі ділянки, встановлювали огорожі й створювали безпечні коридори між гірськими масивами Саут-Селкірк і Перселл. Станом на 2021 рік дев’ять ведмедів, які прибули до раніше ізольованої популяції Саут-Селкірк, дали 27 нащадків.

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