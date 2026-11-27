У Москві повідомили про арешт заступника командувача Повітряно-космічних сил Росії, держави-агресора, генерал-полковника Юрія Грехова у справі щодо корупції. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на джерела газети «Коммерсант» у правоохоронних органах.

Запобіжний захід у військовому суді

За даними видання, у середу суддя московського військового суду постановив взяти Грехова під варту. Джерела, обізнані з розслідуванням, повідомили лише, що справа пов’язана з корупцією. Конкретні обставини справи не розкривали. Російські посадовці публічно не коментували повідомлення про арешт генерала.

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Служба та санкції ЄС

Грехов обіймає посаду заступника командувача Повітряно-космічних сил Росії з 2021 року. Того ж року він отримав звання генерал-полковника. До призначення на нинішню посаду він понад десять років перебував на керівних командних посадах у силах протиповітряної оборони Росії.

Європейський Союз запровадив санкції проти Грехова через його роль у війні Росії проти України. У ЄС зазначали його причетність до російських ударів по цивільній інфраструктурі.

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