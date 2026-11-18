У Москві російські правоохоронці держави-агресора відкрили справу щодо ймовірного масштабного шахрайства проти президента театру «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера. У справі також фігурує 87-річний театральний продюсер Валерій Янклович. Про це з посиланням на газету «Коммерсант» повідомляє Meduza.

Обшуки та документи

Заяву до правоохоронців подав один із керівників «Ленкому». Обшуки в театрі відбулися 17 листопада. Слідчі також обшукали офіси фігурантів і вилучили фінансові документи щодо взаємин театру з одноосібним підприємством Янкловича.

Співрозмовник «Коммерсанта» у театральному середовищі заявив, що у 79-річного Варшавера вилучили все майно та обмежили йому виїзд із країни. Точні обвинувачення проти Варшавера та Янкловича наразі невідомі.

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Права на постановки

За даними газети, Янклович фінансував постановки «Ленкому», а його одноосібне підприємство володіє правами майже на всі вистави театру, зокрема на постановки Марка Захарова.

Варшавер працював у «Ленкомі» близько 40 років. За художнього керівника Марка Захарова він відповідав за господарські справи театру. Захаров помер у 2019 році. У січні 2025 року художнім керівником театру призначили Володимира Панкова, який до того очолював Центр драматичного мистецтва і режисури. Тоді ж у театрі створили посаду президента, яку обійняв Варшавер.

Незадовго до обшуків «Коммерсант» із посиланням на джерело писав, що Варшавера невдовзі можуть звільнити з посади.

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