У Москві, Росії — державі-агресорі, взяли під варту 57-річного Антона Лінквіста, засновника та генерального директора мережі магазинів військового спорядження «Второй фронт». Справу пов’язують із ймовірними пожертвами Фонду боротьби з корупцією, повідомляє Meduza.

Затримання та обвинувачення

Видання «Осторожно, новости», яке першим повідомило про затримання, заявило, що ім’я Лінквіста фігурувало у витоку даних про пожертви фонду. За його інформацією, підприємця затримали 19 листопада, а наступного дня помістили до слідчого ізолятора.

ТАРС із посиланням на судові документи підтвердив затримання. Російська влада висунула Лінквісту обвинувачення у фінансуванні екстремістської діяльності за частиною 1 статті 282.3 Кримінального кодексу РФ. Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Постачання для підрозділу ГРУ

Лінквіст керує мережею «Второй фронт» із 1995 року. Вона продає військове спорядження та має три магазини в Москві.

За даними The Insider, у 2016 і 2017 роках Лінквіст уклав чотири державні контракти на загальну суму 2,23 млн рублів із військовою частиною №92154. Цей номер відповідає 322-му Центру спеціального призначення «Сенеж», одному з найзакритіших підрозділів ГРУ РФ. Відкриті дані, як зазначає The Insider, вказують, що Лінквіст є третім за обсягом постачальником цього підрозділу.

Російська влада у 2021 році визнала Фонд боротьби з корупцією «екстремістською» організацією. Відтоді, за даними Meduza, російські правоохоронці відкрили щонайменше 225 кримінальних справ щодо пожертв фонду. Покарання у таких справах варіювалися від великих штрафів до ув’язнення: зокрема, біологиню Софію Розенфельд засудили до трьох з половиною років колонії за дві пожертви по 1 тис. рублів.

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