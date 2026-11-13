У Москві, Росії — державі-агресорі, затримали Дениса Аширова, статс-секретаря та заступника керівника Федерального агентства у справах молоді, відомого як Росмолодь. Його підозрюють у шахрайстві, пов’язаному з державними контрактами, повідомляє The Moscow Times з посиланням на три джерела РБК.

Контракти на 40,5 млн рублів

За даними РБК, слідство перевіряє два державні контракти загальною вартістю 40,5 млн рублів, або близько 492 тис. доларів. Росмолодь уклала їх із приватним Університетом «Синергія» у 2023 і 2024 роках.

Аширов обіймає посади статс-секретаря та заступника керівника відомства з липня 2022 року. Слідчі вивчають його роль у нагляді за виконанням контрактів і погодженні робіт університету від імені Росмолоді. У разі визнання винним у шахрайстві у великих розмірах йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Позиція університету

Університет «Синергія» підтвердив, що розслідування стосується двох контрактів на розроблення онлайн-програм навчання для працівників, які працюють із молоддю. Програми були присвячені запобіганню негативним соціальним явищам.

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В університеті заявили, що повністю та у встановлені строки виконали зобов’язання за обома контрактами. За твердженням закладу, результати робіт пройшли експертизу замовника, були прийняті, а акти про виконання підписали уповноважені посадовці. Університет також зазначив, що переміг у відкритих тендерах за участю семи організацій, а антимонопольні органи не виявили порушень.

РБК і російські державні медіа повідомили, що під час обшуків також затримали проректора «Синергії» з регіонального розвитку Михайла Єрофєєва. Університет заявив, що його співробітникам не висували обвинувачень.

Росмолодь формує молодіжну політику Росії та реалізує програми для молоді, зокрема освітні форуми й грантові проєкти.

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