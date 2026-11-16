У Мозамбіку розпочинається суд над опозиціонером Венансіу Мондлане — Deutsche Welle

У Мозамбіку 17 листопада розпочнеться суд над опозиційним політиком і колишнім кандидатом у президенти Венансіу Мондлане. Йому висунули п’ять пунктів обвинувачення, зокрема у публічному заклику до злочинів, підбурюванні до колективної непокори та тероризму після виборів у жовтні 2024 року. У разі обвинувального вироку Мондлане може загрожувати понад 20 років ув’язнення, повідомляє Deutsche Welle.

Позиція обвинувачення та захисту

Мондлане відкинув усі обвинувачення та заявив, що не закликав до насильства. За його словами, його публічні виступи мали на меті запобігти насильству. Прокуратура стверджує, що між його закликами у трансляціях у соціальних мережах та насильством під час протестів є зв’язок. Обвинувальний акт ґрунтується на його зверненнях із закликами до протестів, страйків і громадянської непокори.

На президентських і парламентських виборах у жовтні 2024 року Мондлане балотувався за підтримки лівої опозиційної партії Podemos, але не визнав офіційних результатів. Переможцем оголосили Даніела Шапу від партії Frelimo, яка керує країною з часу здобуття незалежності 1975 року.

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Протести та питання прозорості

Після виборів у країні місяцями тривали демонстрації, страйки, перекриття доріг і сутички із силами безпеки. За даними громадських організацій, загинули понад 400 людей; також повідомлялося про пограбування або руйнування магазинів і громадських об’єктів.

Адвокат Балтазар Фаел, який ознайомився з обвинувальним актом, висловив сумнів щодо обґрунтованості закиду про підбурювання до тероризму. На його думку, для такого обвинувачення необхідно довести правдоподібний зв’язок між висловлюваннями Мондлане та конкретними насильницькими діями, а також його намір підбурювати до них.

Верховний суд також відмовив захисту в проханні вести пряму трансляцію засідання. Суд пояснив рішення ризиками для безпеки учасників процесу, можливим впливом або залякуванням свідків і потребою забезпечити належний перебіг слухань. Критики вважають це рішення обмеженням прозорості процесу.

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