Дослідники виявили особливі патерни метилування ДНК у мозку людей, яким діагностували посттравматичний стресовий розлад. Ці молекулярні мітки відрізнялися як від показників людей без психіатричних діагнозів, так і від змін, виявлених у людей із великим депресивним розладом, повідомляє Live Science.

Метилування ДНК належить до епігенетичних змін: воно не змінює генетичний код, але може впливати на активність генів. Дослідники зазначають, що такі особливості можуть допомогти краще зрозуміти відмінності в роботі мозку людей із ПТСР.

Аналіз 302 посмертних мозків

Науковці проаналізували 302 зразки мозку, передані для досліджень після смерті. До вибірки увійшов 101 мозок людей із діагнозом ПТСР, 101 — людей із великим депресивним розладом і 100 — людей без діагностованих психіатричних розладів. Дослідники також мали доступ до медичних записів цих осіб.

Команда вивчала три ділянки мозку: префронтальну кору, мигдалеподібне тіло та гіпокамп. Префронтальна кора пов’язана, зокрема, з плануванням і ухваленням рішень, мигдалеподібне тіло є важливим центром обробки емоцій, а гіпокамп відіграє ключову роль у пам’яті та навчанні.

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Відмінності від депресії

Порівняно з мозком людей без діагностованих розладів, у людей із ПТСР відмінні патерни метилування ДНК особливо помітні у префронтальній корі. Натомість за великого депресивного розладу ділянкою з виразними відмінностями метилування було мигдалеподібне тіло.

За депресії зміни метилування переважно стосувалися того самого набору генів у різних ділянках мозку. У разі ПТСР такого узгодженого патерну не виявили: набір залучених генів відрізнявся залежно від ділянки мозку. Патерни метилування також могли різнитися залежно від статі, етнічного походження та віку, коли людина пережила травматичний досвід.

Обмеження дослідження

Робота, опублікована 20 листопада в журналі Cell Reports, не дає змоги встановити, що саме спричинило виявлені відмінності. Наразі невідомо, чи є вони наслідком ПТСР, чинником ризику його розвитку або результатом інших обставин, пов’язаних із розладом.

Автори також не враховували можливий вплив уживання речовин, яке пов’язують і з ПТСР, і з депресією та яке теж може впливати на метилування ДНК. Оскільки аналізували посмертні зразки, науковці спиралися на медичну документацію, а не оцінювали стан учасників безпосередньо.

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