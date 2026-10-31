У Мумбаї обстріляли актора Тайгера Шроффа, водія поранили — Deutsche Welle

У Мумбаї, Індія, невідомі відкрили вогонь по індійському актору Тайгеру Шроффу, поранивши його водія. Ймовірні нападники у голосовому повідомленні, взявши на себе відповідальність за атаку, заявили про зв’язок з угрупованням ув’язненого гангстера Лоренса Бішної. Водночас поліція цього зв’язку не підтвердила, повідомляє Deutsche Welle.

Напад на Шроффа став черговим у низці інцидентів, що торкнулися відомих представників індійської кіноіндустрії, зосередженої в Мумбаї та відомої як Боллівуд. З 2022 року озброєні люди стріляли по квартирі актора Салмана Хана та будинку режисера Рохіта Шетті в Мумбаї, а також по будинку родини акторки Діші Патані на півночі Індії. Актор Ранвір Сінгх, за даними DW, нібито також отримав вимогу сплатити майже 1,1 млн доларів.

Атаки відбувалися і за межами Індії: кафе в канадському місті Суррей, власником якого є комік Капіл Шарма, тричі зазнавало обстрілів.

Угруповання Бішної

Лоренс Бішної, якому 33 роки, походить зі штату Пенджаб. За словами журналіста Джупіндерджіта Сінгха, він займався студентською політикою в Чандігарху, а після ув’язнення перейшов до злочинної діяльності. Слідчі вважають, що Бішної керує операціями з в’язниці, користуючись прихованими телефонами та месенджерами.

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За даними матеріалу, мережа Бішної діє у кількох штатах на півночі Індії та за її межами. У вересні 2025 року Канада внесла угруповання Бішної до переліку терористичних організацій. ФБР минулого місяця включило Сатіндерджіта Сінгха, відомого як Голді Брар, до списку десяти найбільш розшукуваних осіб, запропонувавши до 1 млн доларів за інформацію, що допоможе його затримати. Американські прокурори назвали Брара ймовірним керівником структури Бішної у Північній Америці.

Відлуння кримінальних 1990-х

Експерти, опитані DW, зазначають, що нинішня ситуація відрізняється від 1990-х, коли кримінальні угруповання Мумбаї були тісно пов’язані з Боллівудом, інвестували в кіно та вимагали гроші у продюсерів. У 1997 році був застрелений засновник музичного лейблу T-Series Гульшан Кумар, а у 2000 році поранили режисера Ракеша Рошана.

Колишній комісар поліції Мумбаї Д. Сіванандхан заявив, що у 1998 році в місті за несплату вимагань було вбито 101 бізнесмена. Водночас кримінальний журналіст С. Хусейн Заїді вважає, що називати нинішні напади поверненням кримінального контролю над містом було б перебільшенням: на відміну від 1990-х, у Мумбаї нині не діє кілька конкуруючих угруповань.

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