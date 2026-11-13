У Мумбаї зірки Боллівуду посилюють охорону після стрілянин і вимагань — Dawn

У Мумбаї, Індія, зірки Боллівуду та їхні родини дедалі частіше звертаються по послуги охоронців після серії стрілянин і погроз із вимаганням грошей. Як повідомляє Dawn, ці випадки посилили в кіноіндустрії побоювання щодо можливого повернення впливу кримінальних угруповань, значного у 1990-х роках.

Актор і власник охоронної агенції Роніт Рой заявив про різке зростання попиту на персональний захист. За його словами, охорону наймають не лише для провідних акторів, а й для членів їхніх сімей та дітей.

Стрілянина та вимагання

Серед останніх інцидентів — стрілянина, спрямована проти автомобіля актора Тайгера Шроффа в жовтні, а також імовірна вимога 600 тисяч доларів від актора Тушшара Капура. Поліція заарештувала 13 людей за законами про організовану злочинність у зв’язку з жовтневою стріляниною.

За даними поліції, напад мав на меті вимагання грошей, демонстрацію впливу угруповання та залякування. Правоохоронці також повідомили про стеження за іншими відомими людьми й оголосили в розшук Аніла Пандіта, якого вважають імовірним членом угруповання Лоуренса Бішної. Поліція пов’язує останню хвилю насильства з цим угрупованням.

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Американські прокурори звинувачують Бішної, який перебуває за ґратами, у керуванні глобальною злочинною мережею з в’язниці.

Посилені заходи безпеки

Актор Амітабх Баччан нещодавно вітав прихильників біля свого будинку в Мумбаї з-за куленепробивної захисної конструкції. Біля будинку Шах Рукх Кхана також посилили охорону перед його днем народження.

Угруповання Бішної пов’язують із погрозами на адресу Салмана Кхана через твердження, що актор полював на антилоп блекбаків у 1998 році. Індійська влада також звинувачувала членів угруповання у стрілянині біля будинку Кхана та причетності до вбивства політика Баби Сіддіка, який мав тісні зв’язки з кіноіндустрією.

Водночас письменник і колишній журналіст-розслідувач С. Хуссейн Заїді вважає, що частина злочинців використовує репутацію відомих гангстерів, аби сіяти страх. Продюсер Боні Капур припустив, що нинішня хвиля насильства буде нетривалою, але наголосив, що ігнорувати стрілянину не можна.

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