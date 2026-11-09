У Наблусі кафе закрили на тиждень через вечірку до Гелловіну — Jerusalem Post

У Наблусі, Палестина, губернатор Гассан Даглас розпорядився на тиждень закрити нещодавно відкрите кафе Cafe Omsiat після суперечки навколо тематичної вечірки до Гелловіну. Про це Jerusalem Post повідомило з посиланням на палестинські та арабські медіа.

Рішення губернатора

За даними незалежного палестинського агентства SWA, Даглас також створив комітет для розгляду ситуації навколо закладу. Тимчасове закриття кафе пояснили необхідністю збереження громадського спокою.

Суперечка виникла після того, як у соціальних мережах поширилися фотографії відвідувачів вечірки в костюмах. Після цього активісти та відомі палестинські діячі закликали вжити заходів проти кафе.

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Критика святкування

Палестинське агентство Ma’an опублікувало статтю доктора Ахмада Рафіка Авада — одного з діячів, що стояли біля витоків палестинського радіо й телебачення, та члена Ради палестинської культури. Він назвав захід неприйнятним і заявив, що святкування суперечить палестинським соціальним і культурним цінностям.

«Ми просто не святкуємо привидів, їхнє повернення, не граємося з ними й навіть не визнаємо та не поважаємо їх. Гелловін не має до нас жодного стосунку», — заявив Авад. Він також висловив занепокоєння тим, що в палестинському житті дедалі помітнішими стають такі події, як Чорна п’ятниця та День святого Валентина.

Муніципалітет Наблуса не відповів на запит Jerusalem Post про коментар.

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